POL-FR: Folgemeldung zu "Albbruck: Mutmaßlicher Übergriff auf junge Frau - Zeugen gesucht" hier: Polizei sucht wichtige Zeugin

Freiburg (ots) - Gestern Mittag, gegen 15:26 Uhr, kam es zu einem Brand im Heizungsraum eines Kellers in der Ebene in Kenzingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer Verpuffung an der Öltherme, es wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Es kam in Folge zu einem Brand, wobei die Heizungsanlage zerstört und die Räumlichkeit beschädigt ...

