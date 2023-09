BPOL NRW: Gefangenenbefreiung - Bundespolizei setzt Pfefferspray ein

Dortmund (ots) - Am heutigen Morgen (11. September) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einem Unfall mit einer Person. Der Verunglückte erlitt dabei schwerste Verletzungen. Gegen 03:55 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund durch die Feuerwehr Dortmund, über einen Personenunfall am Bahnsteig zu Gleis 11 in Kenntnis gesetzt. Dabei geriet ein 30-Jähriger unter ...

