Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Bierflasche beworfen, bedroht und ausgeraubt - Bundespolizei nimmt Angreifer fest

Essen - Dormagen (ots)

Am gestrigen Abend (10. September) soll ein zunächst Unbekannter einem jungen Mann, im Essener Hauptbahnhof seine Sporttasche entwendet haben. Als er den Dieb stellen wollte, soll dieser ihn mit einer Flasche beworfen haben. Bundespolizisten verhafteten den Tatverdächtigen wenig später.

Gegen 20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über ein Raubdelikt am Hauptbahnhof Essen informiert. Dieses soll sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 abgespielt haben. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit, wo sie den 18-jährigen Geschädigten antrafen. Seine Tasche soll sich neben ihm auf dem Bahnsteig befunden haben, als der Verdächtige diese plötzlich ergriff und über den Bahnsteig in einen bereitstehenden ICE (in Richtung Essen) flüchtete. Der deutsche Staatsbürger sei ihm gefolgt und habe ihn mehrfach aufgefordert, ihm das Gepäckstück auszuhändigen. Dem kam der algerische Staatsbürger (25) nicht nach. Stattdessen bewarf er den Heranwachsenden mit einer Bierflasche. Dabei soll der Angreifer ihn am Fuß getroffen haben, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Als sich beide Personen gegenüberstanden, soll der 25-Jährige den Deutschen am Arm gepackt und ihn mit einer weiteren Glasflasche bedroht haben. Zeitgleich soll er erfolglos versucht haben, das Smartphone des Dormageners zu entwenden. Zur selben Zeit kam ein Zeuge hinzu und soll sich dem mutmaßlichen Dieb in den Weg gestellt und die Bundespolizei alarmiert haben. Der Polizeibekannte soll daraufhin erneut die Flucht ergriffen haben.

Im Rahmen einer Fahndung konnte eine weitere Polizeistreife den Algerier außerhalb des Zuges, auf dem Bahnsteig zu Gleis 1, stellen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er mittels Handfesseln fixiert. Die Einsatzkräfte brachten den Aggressor zur Bundespolizeiwache, um dessen Identität festzustellen. Bei einer Durchsuchung konnte neben dem Diebesgut auch Marihuana aufgefunden werden.

Für weitere Ermittlungen wurde der Wohnungslose festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Raub und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell