Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Straftaten aufgeklärt: Bundespolizei stellt "überregionalen" Dieb

Bild-Infos

Download

Köln/Dortmund/Stuttgart (ots)

Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) in Köln haben am 9. September einen Tatverdächtigen (16) nach Diebstahl festgenommen, nachdem dieser einer Geschädigten im ICE zuvor ein Laptop sowie Bargeld entwendet haben soll. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut auf, welches unter anderem von einer zuvor angezeigten Straftat stammte.

Eine 28-jährige lies im ICE, auf der Fahrt von Leipzig nach Dortmund, ihr Gepäck aufgrund eines Toilettengangs für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. In dieser Zeit entwendete ein 16-jähriger tunesischer Staatsangehöriger einen Laptop sowie 90 EUR Bargeld. Mittels Ortungssoftware konnte die Geschädigte ihr Gerät nach Köln verfolgen. Hier identifizierten Zivilfahnder der Bundespolizei den minderjährigen Tatverdächtigten und nahmen ihn fest. Neben dem Diebesgut aus dem Schnellzug fanden die Einsatzkräfte weiteres fremdes Eigentum auf, welches unter anderen einer 45-jährigen Maulbronnerin zuzuordnen war. Diese hatte den Diebstahl ihres Reisekoffers kurz zuvor bei der Bundespolizei in Stuttgart angezeigt. Beide Frauen konnten Ihr Eigentum zurückerhalten.

Des Weiteren stellten die Beamten bei dem jugendlichen Täter weitere technische Geräte, darunter eine Spielekonsole und zwei Smartphones, sowie Schmuck, Bargeld und fremde Debitkarten fest und anschließend sicher. Diesbezüglich hat die Bundespolizei Ermittlungen aufgenommen.

Der 16-jährige Tunesier muss sich jetzt vor einem Haftrichter verantworten.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Bundespolizei nochmals:

Achten Sie auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen und lassen es nicht unbeaufsichtigt

Tragen Sie Taschen und Rucksäcke im Gedränge auf der Körpervorderseite

Führen Sie Wertsachen, Bargeld, Bank- und Kreditkarten eng am Körper verteilt und am Besten in verschlossenen Innentaschen

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell