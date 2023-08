Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte bewerfen Häuser mit Eiern

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben am Donnerstagabend (24.08.2023) zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr in Herrenberg ihr Unwesen. Mutmaßlich entwendeten die Unbekannten zunächst aus einem Verkaufsstand in der Rainstraße in Affstätt drei Packungen Hühnereier. Anschließend zogen sie grölend in Herrenberg durch die Straßen und bewarfen insgesamt sechs Wohnhäuser in der Rainstraße sowie dem Salbei- und dem Malvenweg mit Eiern. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

