Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallflucht auf Hafenstrasse - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hafenstraße

15.11.23, 08:25 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der Hafenstraße in Wolfsburg zu einem Unfall. Einer der Beteiligten entfernte sich daraufhin mit einem dunklen PKW unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Gegen 08:25 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter BMW-Fahrer die Hafenstraße in Richtung in Richtung Wolfsburger Landstraße. In der Kurve zur "Eisenbahnbrücke Fallersleben" wurde er plötzlich von einem anderen PKW geschnitten. Trotz einer Vollbremsung des 62-Jährigen konnte ein Zusammenstoß der beiden PKW nicht verhindert werden. Statt jedoch anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Westen fort. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen PKW, vermutlich Minivan. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

