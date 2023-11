POL-WOB: Diebstahl und Sachbeschädigung eines sakralen Gegenstandes im Kaiserdom - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hafenstraße 15.11.23, 08:25 Uhr Am Mittwochmorgen kam es auf der Hafenstraße in Wolfsburg zu einem Unfall. Einer der Beteiligten entfernte sich daraufhin mit einem dunklen PKW unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Gegen 08:25 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter BMW-Fahrer die Hafenstraße in Richtung in Richtung Wolfsburger Landstraße. In der Kurve zur ...

