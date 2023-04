Polizei Hamburg

POL-HH: 230420-4. Tataufklärung nach Wohnungsraub in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.02.2023, 09:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Treptower Straße

Am Vormittag des 25.02.2023 wurde eine 84-Jährige in ihrem Haus in Hamburg-Rahlstedt überfallen. Die Tat gilt jetzt als aufgeklärt.

Zum Hintergrund wird zunächst auf den vorangegangenen Zeugenaufruf verwiesen, zu finden unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5450248

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 48-jähriger Afghane in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. Er wurde nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch im Berner Heerweg in Hamburg-Rahlstedt am 10.04.2023 durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen und der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Ein Haftbefehl wurde durch einen Richter erlassen.

Durch die Ermittlungsarbeit des Raubdezernates der Region Wandsbek (LKA 154) konnte der 48-Jährige mit der Tat vom 25. Februar in Verbindung gebracht werden. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Die Ermittlungen durch die Spezialisten des Raubdezernates dauern weiter an. Insbesondere wird geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere ähnlich gelagerte Taten verantwortlich ist.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell