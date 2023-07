Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrscheinprüfer geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (13.07.2023) in der S3 bei einer Fahrscheinkontrolle einen 56 Jahre alten Prüfer geschlagen. Der Täter war in der S-Bahn von Vaihingen in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Bei der Kontrolle in der Bahn gegen 16.45 Uhr konnte er jedoch keinen gültigen Fahrschein vorweisen. An der Haltestelle Schwabstraße verließen daraufhin der 56-Jährige sowie der Unbekannte den Waggon. Als der Täter davongehen wollte, versuchte der Kontrolleur ihn festzuhalten, woraufhin ihm der Mann in das Gesicht schlug und flüchtete. Der 56-jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter war etwa 185 Zentimeter groß, schlank und zirka 25 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem gelbbraunen T-Shirt, einer weißen Stoffhose sowie weißen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell