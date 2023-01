Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Messer ins Lokal

Die Polizei musste am Sonntag in Ulm einen bewaffneten Mann festnehmen.

Ulm (ots)

Zeugen hatten bemerkt, wie der Mann gegen 19 Uhr ein Lokal am Albert-Einstein-Platz betrat und dabei ein Messer in der Hand hielt. Die Zeugen wandten sich hilfesuchend an die Polizei. Die war schnell da und nahm den 48-Jährige vor dem Lokal fest. In seiner Hosentasche fanden die Beamten ein Messer, das er griffbereit mitführte. Was er damit bezweckte, steht bislang nicht fest. Die Polizei nahm ihm das Messer ab, zumal es sich ein so genanntes Einhandmesser handelt. Dieses ist aufgrund seiner Gefährlichkeit verboten. Jetzt erwartet den 48-Jährigen eine Strafanzeige.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0005581

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell