Ulm (ots) - Zur Mittagszeit brannte es in einem Haus in Heidenheim. Im Haller Weg in Mergelstetten drang Rauch aus einer Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Dachgeschosswohnung. Durch den Brand entstand in der Wohnung ein Schaden von ...

