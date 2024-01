Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Motorradfahrer kollidiert mit Lichtmast und verletzt sich schwer

Sachschaden an Motorrad und Mast

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (24. Januar 2024) kam es gegen 20:05 Uhr an der Einmündung Großen Haag / Alde Börg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit seinem Motorrad (Hersteller: Yamaha) die Straße aus Fahrtrichtung Kranenburg kommend und damit in Richtung Alde Börg. Im Bereich einer Linkskurve kam der Mann, aus bislang ungeklärter Ursache, mit seinem Motorrad nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Lichtmast. Durch die Kollision wurde der Mann so schwer verletzt, dass er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl am Motorrad als auch am Lichtmast entstand erheblicher Sachschaden. (pp)

