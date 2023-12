POL-PDMT: Diebstahl von Traktor aus Garage *** Zeugen gesucht ***

Nastätten (ots) - In der Nacht vom 30.11.2023 auf den 01.12.2023 kam es zu mehreren Einbrüchen in Lagerhallen und Baucontainern im Industriegebiet Nastätten. Hierbei wurde verschiedenes Werkzeug und Baumaschinen entwendet. Die Polizei Sankt Goarshausen bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der Tel.Nr.: 06771-93270. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Sankt Goarshausen ...

