Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf winterglatter Fahrbahn

Heiligenroth (ots)

Am 04.12.2023 um 14:22 Uhr kam es auf der K103 zwischen dem Industriegebiet von Heiligenroth und Ruppach-Goldhausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei PKW-Fahrer befuhren die Strecke in Richtung Ruppach-Goldhausen. Der vorausfahrende PKW musste aufgrund winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn seinen Wagen abbremsen. Der ihm folgende Unfallverursacher musste daraufhin ebenfalls abbremsen und fuhr dem Vorausfahrenden auf das Heck auf. Die Kollision war so stark, dass der vorausfahrende PKW-Fahrer die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte er in der Folge mit einem weiteren PKW-Fahrer, der die K103 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Drei beteiligte Personen wurden dabei leicht verletzt und eine Person kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte 29-jährige Unfallverursacher aus Nordrhein-Westfalen war mit Sommerreifen unterwegs und muss sich nun für die Verursachung des Verkehrsunfalls verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000 Euro. Die K 103 war für die Dauer von 90 min voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell