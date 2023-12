POL-PDMT: Diebstahl von mehreren Fahrrädern

Diez (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Verkaufshütte (Imbiss) des Weihnachtsmarktes auf dem Markplatz in Diez eingebrochen. Das Inventar der Verkaufshütte wurde beschädigt, Nahrungsmittel wurden entwendet. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Diez, Telefon 06432-6010, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur ...

