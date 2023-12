Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Mofa Rollers

Gackenbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 02.12.2023 auf Sonntag, 03.12.2023 wurde in der Kapellenstraße in Gackenbach ein Mofa Roller entwendet. Dieser war vor der Wohnanschrift des Geschädigten abgestellt und mittels Lenkradschloss gegen Diebstahl gesichert. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602 / 92260, erbeten.

