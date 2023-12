Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Steinen (ots)

Am 03.12.2023 um 03:46 Uhr kam es an der B8 in Steinen zu einem Verkehrsunfall an der dortigen Tankstelle. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus dem Westerwald verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Werbetafel. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der beschuldigte Fahrer dem Alkohol zugesprochen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 Euro und der PKW wurde abgeschleppt.

