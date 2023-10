Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Sachbeschädigung an KFZ - Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr wurde in der Therese-Blase-Straße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Mercedes Benz von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurde das Fahrzeug mittels eines unbekannten Gegenstands zerkratzt. Des Weiteren wurde das Stoffverdeck aufgeschlitzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621- 718490, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell