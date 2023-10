Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: betrunkener Fahrzeugführer verursacht Unfall

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.10.2023 verursachte ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mitsubishi in der Oftersheimer Augustastraße einen Verkehrsunfall. Die hinzugerufenen Beamten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem Verursacher deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,72 Promille. Noch dazu konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort in Erfahrung gebracht werden, dass der 39-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war bzw. ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

