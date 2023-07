POL-OE: Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades in Gerlingen

Olpe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag (13.07.2023) und Freitag (14.07.2023) einen Motorroller aus einem Parkhaus in der Kardinal-v.-Galen-Straße. Das Leichtkraftrad war dort am Donnerstag gegen 18.30 Uhr abgestellt worden. Am Folgetag bemerkte der Besitzer gegen 10.00 Uhr den Diebstahl. Bei dem Roller handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke San Yang mit dem amtlichen Kennzeichen ...

