Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der B274 in Holzhausen a. d. Haide - Zeugen gesucht

St. Goarshausen (ots)

Am vergangenen Montag den 27.11.2023 kam es an der Kreuzung B274 zur Langgasse in Holzhausen an der Haide zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde hierbei die Mauer des Pfarrheims der Evangelischen Kreuz-Jakobus-Gemeinde. Die Polizei St. Goarshausen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Verursacher eingeleitet und bittet darum, dass Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben sich bei hiesiger Polizeiinspektion melden.

