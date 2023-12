POL-PDMT: Westerburg - Vollsperrung der Willmenroder Straße/L300, zwischen Auffahrt zur Umgehungsstraße/L288 und Zufahrt Kaufland aufgrund Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen - Presseerstmeldung

Dreisbach (ots) - In der Nacht vom 24.11.2023 auf den 25.11.2023 kam es in Dreisbach zum Diebstahl eines Pkw Anhängers. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem umzäunten Wiesengrundstück am Ortsrand, unmittelbar an der Kreisstraße 64 (Nistertalstraße). Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

