Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Diebstahl auf der B212 in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende hat eine bislang unbekannte Person ein Seitenradargerät auf der B212 in Ganderkesee beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Angehörige des Kommunalservice NordWest wollten am Montag, 18. September 2023, das Gerät, das zur Erfassung des Verkehrsaufkommens und Verkehrsdichte aufgestellt wurde, auslesen. Dabei stellten sie fest, dass das Gehäuse beschädigt und von der Fahrbahn weggedreht war. Das Messgerät aus dem Inneren fehlte. Zudem waren ein Leitpfosten und der unbefestigte Seitenstreifen beschädigt. Zu vermuten ist, dass eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die B212 in Richtung Ganderkesee befuhr, kurz vor der Straße "Klingenhagen" nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Beschädigungen hervorrief. Anschließend wurde das Messgerät durch die verursachende Person entwendet, um Rückschlüsse auf das genutzte Fahrzeug zu verhindern.

Wer in der Zeit von Freitag, 15. September 2023, bis Sonntag, 17. September 2023, am angegebenen Ort einen möglichen Verkehrsunfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell