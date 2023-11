Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Unbekannte Diebe entwenden erneut hochwertige Felgen bei einem Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (27.11.2023) wurde polizeilich bekannt, dass es am vorherigen Wochenende im Kreis Pinneberg erneut zu Diebstahltaten hochwertiger Felgen an Personenkraftwagen gekommen ist. In diesem Fall war ein Autohaus in der "Hauptstraße" in Rellingen betroffen.

Zuvor war es bereits in Wedel bei einem Autohaus zu Felgendiebstählen gekommen. Siehe hierzu die Pressemitteilung vom 27.11.2023 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5658341

Im aktuellen Fall in Rellingen verschafften sich zwei unbekannte Täter in der Nacht von Freitag (24.11.2023) auf Samstag (25.11.2023) Zutritt zum Gelände des Autohauses und demontierten dort insgesamt vier Felgensätze an ausgestellten Personenkraftwagen der Marke "Mercedes" und "Maybach". Die Tatausführung geschah in einem Zeitraum von ungefähr 23:00 Uhr bis 02:30 Uhr und wurde per Videokamera aufgezeichnet. Anschließend fuhren die Unbekannten erneut mit einem weißen Transporter der Marke "VW" vor und transportierten das Stehlgut in diesem ab.

Der Gesamtwert des erlangten Gutes beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen. Die eine Person war mit einer hellen Jogginghose und einer hellen Weste bekleidet, während die andere Person eine dunkle Jogginghose sowie einen dunklen Kapuzenpullover trug.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten in Wedel und Rellingen erscheint naheliegend. Die gegenwärtigen Ermittlungen werden in diesem Fall bei der Polizei in Rellingen geführt.

Auch hier stellt sich die Frage, wer verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses gesehen hat und wer Hinweise auf den weißen Transporter geben kann? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell