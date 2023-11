Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Zwei Einbrüche durch unbekannte Täter in den frühen Abendstunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (27.11.2023) ist es in den frühen Abendstunden zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Bad Segeberg gekommen.

In einem Fall drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Kurt-Schumacher-Ring ein. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von 16.40 Uhr bis 20.00 Uhr. Der oder die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen diverser Räume und erbeuteten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert.

In einem weiteren Fall ist ein Einfamilienhaus im Theodor-Heuss-Ring tatbetroffen. Hier liegt die Tatzeit nach Angaben der Geschädigten zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr. Videoaufzeichnungen lassen hier aber dringend darauf schließen, dass die Tat sich zwischen ca. 17.15 Uhr und 17.25 Uhr ereignet haben dürfte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob der oder die Täter etwas erbeutet haben.

Für beide Fälle hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Zeugenhinweise. Wer also verdächtige Feststellung zu Personen oder Fahrzeugen am frühen Montagabend in Tatortnähe gemacht hat, kann sich gerne unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

