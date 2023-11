Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Tatverdächtiger kann festgenommen werden - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagmittag (25.11.2023) gelang der Polizei in der "Oldesloer Straße" die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers, der vermutlich für mehrere Taten im Stadtgebiet Bad Segeberg, die einige Stunden zuvor geschahen, verantwortlich war.

Die erste Tat wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr bekannt. Der männliche Täter gelangte in der "Oldesloer Straße" in eine Wohnung im Hochparterre und entwendete dort eine Handtasche. Die geschädigte Bewohnerin traf den Unbekannten noch in der Wohnung an. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Handtasche aus dem Objekt in unbekannte Richtung.

Im Weiteren stellte gegen 08:00 Uhr ein Geschädigter den Einbruch in sein Gartenhaus, welches ebenfalls in der "Oldesloer Straße" liegt, fest. Der offensichtliche Täter befand sich zur Feststellzeit noch im Objekt und schlief. Nach einer Ansprache durch den Gartenhausbesitzer entfernte sich der Einbrecher vom Grundstück in unbekannte Richtung. Seinen Rucksack, der mit einer Handtasche, Schmuck, Bekleidung und Geschirr befüllt war, ließ der Täter zurück.

Die nächste Geschädigte meldete sich gegen 09:15 Uhr bei der Polizei, in diesem Fall geschah die Tat an einem Einfamilienhaus in der "Kleinen Seestraße". Hier wurde ein Täter bei einem Einbruchversuch durch die Bewohnerin bemerkt. Der Täter gelangte nicht ins Objekt und entfernte sich anschließend vom Grundstück.

Anschließend stellte gegen 10:30 Uhr ein weiterer Geschädigter einen Einbruch in sein Gartenhaus in der angrenzenden "Kleinen Seestraße" fest. Hier entwendete ein Täter ab 09:30 Uhr in einem einstündigen Tatzeitraum mehrere elektronische Artikel und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Ebenso um 10:30 Uhr erwischte ein Bewohner in der "Kleinen Seestraße" einen Eindringling in seinem Einfamilienhaus während der Tatausführung. Der Einbrecher gelangte zuvor ins Objekt und durchsuchte einen Wohnraum nach möglichem Stehlgut. Hierbei wurde er vom Geschädigten entdeckt und der Täter ergriff ohne Beute die Flucht.

Gegen 12:00 Uhr waren die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter endlich erfolgreich und eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in Bad Segeberg konnte eine verdächtige Person auf dem Gehweg der "Oldesloer Straße" gehend feststellen. Die Person entsprach den Beschreibungen, die aufgrund der vorangegangenen Taten durch die Polizei gesammelt werden konnten und die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten Gegenstände, die der 31-jährige Beschuldigte bei der Festnahme bei sich trug, teilweise den vorangegangenen Taten zugeordnet werden. Ebenso kamen die Gegenstände, welche um 08:00 Uhr in der "Oldesloer Straße" im zurückgelassenen Rucksack aufgefunden wurden, als weitere Stehlgüter in Betracht und konnten zugeordnet werden.

Auf Anregung des Kriminaldauerdienstes der Polizei in Pinneberg ordnete das Amtsgericht Kiel nach Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten, welche sich auf dem Gelände der Landesunterkunft für Flüchtlinge (LUK) in Bad Segeberg befindet, an.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte gegen 18:40 Uhr nach einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kiel aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Zuvor wurde eine Blutprobe beim Tatverdächtigen entnommen, um festzustellen, ob dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln/Medikamenten stand.

Der 31-jährige LUK-Bewohner hat sich im Rahmen eines Strafverfahrens wegen mehrerer Einbruchsdelikte zu verantworten.

Die weitergehenden Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Staatsanwaltschaft in Kiel und dem Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den aufgeführten Taten werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen. Zudem werden weitere mögliche Geschädigte aufgerufen, die Taten bei der Polizei anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell