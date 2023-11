Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt, Kreis Stormarn - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld und andere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (25.11.2023. 15.30 Uhr) und Sonntag (26.11.2023, 01.40 Uhr) ist es in der Straße 'Am Herrendamm' zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten augenscheinlich Räumlichkeiten Im Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss. Hierbei erlangten sie Bargeld, Handtaschen, Parfüms sowie Nahrungs- und Genussmittel im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, dass diese verdächtige Feststellungen, etwa zu Fahrzeugen oder Personen, die in Tatort- und Tatzeitnähe aufgefallen sind, unter der Rufnummer 0401-202-0 oder unter E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen mögen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell