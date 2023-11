Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Diebe entwenden mehrere hochwertige Felgen bei einem Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15.11.2023) auf Donnerstag (16.11.2023) ist es in den frühen Morgenstunden in der "Industriestraße" zu einem Felgendiebstahl an ausgestellten Personenkraftwagen bei einem Autohaus gekommen.

In einem Zeitraum von 00:33 Uhr bis 01:37 Uhr betrat eine männliche Person das Autohaus-Gelände und demontierte an zwei Fahrzeugen der Marke "Mercedes" insgesamt acht hochwertige Felgen in einem Gesamtwert von über 7.000 Euro.

Die Tat wurde per Videokamera aufgezeichnet. Nach der Sichtung der Aufzeichnungen lässt sich der unbekannte Täter als männliche Person mit einer schlanken Statur beschreiben. Der Mann trug bei der Tatausführung einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe und eine schwarze Bauchtasche. Zudem vermummte der Mann sein Gesicht mit einem dunklen Kleidungsstück.

Weitergehend war auf der Aufzeichnung ein weißer Transporter der Marke "VW" zu erkennen, mit dem der Täter das Stehlgut offensichtlich abtransportierte.

In der folgenden Nacht von Donnerstag (16.11.2023) auf Freitag (17.11.2023) ist es beim gleichen Autohaus erneut zu einer Diebstahlshandlung bezüglich hochwertiger Felgen gekommen.

In diesem Fall versuchten unbekannte Täter ebenfalls bei einem Fahrzeug der Marke "Mercedes" Felgen zu entwenden. Aus bisher unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und entfernten sich ohne Stehlgut vom Tatort.

Der Tatzeitraum liegt bei dieser Tat von abends um 18:00 Uhr bis nachmittags des Folgetages um 15:30 Uhr. Weitere Einzelheiten sind hier nicht bekannt. Bei den Ausführungen beider Taten ist es wahrscheinlich, dass die jeweiligen akustischen Alarmanlagen der Fahrzeuge ausgelöst hatten.

Dementsprechend stellt die gegenwärtig ermittelnde Polizeidienststelle in Wedel die Fragen, wer verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses gesehen hat und wer Hinweise auf den verdächtigen weißen Transporter geben kann? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell