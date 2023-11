POL-SE: Bad Segeberg - Versammlungsgeschehen auf dem Marktplatz

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagabend (23.11.2023) ist es in Uetersen in der Lesekampstraße zu dem Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen. Unbekannte Täter entwendeten einen Kia Sportage in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:25 Uhr. Bei dem entwendeten Fahrzeug der Marke Kia handelt es sich um einen SUV in der Farbe Grau mit Pinneberger Kennzeichen Der Schaden wird auf ...

