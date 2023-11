Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek-Quickborn-Appen-Bilsen - Wohnungseinbruchdiebstähle vom Wochenende im Kreis Pinneberg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu einigen Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

In Halstenbek ist es in der Straße 'Krupunder Grund' zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Tat ereignete sich am Freitag (24.11.2023) zwischen 17.00 Uhr und 23.30 Uhr. Entwendet wurden Bargeld und ein Ring im Wert von mehreren Hundert Euro.

In Appen ist es bei einer Einbruchstat bei einem Versuch geblieben. Der oder die Täter wollten am Samstag (25.11.2023) zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Almtweg einbrechen. Der Versuch wurde dann aber abgebrochen, als die Täter feststellten, dass die Fenstergriffe des Hauses abgeschlossen waren.

In Quickborn sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Kugelfang' eingedrungen. Hier konnte die Tatzeit auf wenige Stunden eingegrenzt werden. Die Bewohner waren am Samstag (25.11.2023) lediglich in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 19.30 Uhr nicht anwesend. Somit muss sich die Tat in diesen ca. zweieinhalb Stunden ereignet haben. Als Stehlgut wurde ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag angegeben.

Die vorerst letzte bekannt gewordene Tat des Wochenendes ereignete sich in Bilsen. Hier ist es zu einem gewaltsamen Eindringen in ein Einfamilienhaus in der Alvesloer Straße gekommen. Die Tat ereignete sich hier am Sonntag (26.11.2023). Die Bewohner waren in der Zeit von 13.25 Uhr - 21.15 Uhr abwesend. In dieser Zeit sind unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen und haben als vorerst einziges bekanntes Stehlgut ein Lederaccessoire im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Weiteres Stehlgut war zum Zeitpunkt der Tatbestandsaufnahme noch nicht bekannt.

Zu den genannten Taten werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen, die in der Nähe von Tatorten gesehen wurden, können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter der E-Mailadresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

