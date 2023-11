Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann beschäftigte über Stunden die Polizei Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 06.11.2023 wurde gegen 17:00 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt ein PKW festgestellt, welcher quer auf der B42 Höhe der Anschlussstelle Feldkirchen stand. Der 43jährige Beschuldigte befand sich neben seinem Fahrzeug. Er wurde aufgefordert seinen PKW am Fahrbahnrand zu parken, um die Fahrbahn für denn übrigen Verkehr frei zu machen. Der Beschuldigte reagierte jedoch nicht, stattdessen irrte er auf der Bundesstraße herum, was aufgrund des Berufsverkehrs sehr gefährlich war. Auf deutlicher Ansprache die Straße zu verlassen, reagierte er weiterhin nicht, zudem wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Zur Verhinderung einer Gefahr sich selbst gegenüber wurde der Beschuldigte gefesselt und von der Fahrbahn in den Funkstreifenwagen verbracht. Hierauf beleidigte er die Beamten auf rassistische Weise und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, das Fahrzeug sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden Strafanzeigen wegen Nötigung, Volksverhetzung und Beleidigung erstattet. Nach Ende der Maßnahme wurde er zunächst völlig bekleidet entlassen. Im Anschluss irrte er gegen 19:35 Uhr barfuß auf der Engerser Landstraße umher, sodass mehrere Fahrzeugführer abbremsten, um Unfälle zu vermeiden. Hierauf wurde richterlich ein Schutzgewahrsam angeordnet. Ein dann freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille.

