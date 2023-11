Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Nach Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach dem Verursacher und möglichen Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (27.11.2023) ist es um 15.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kadener Chaussee gekommen. Nach Schilderung einer unfallbeteiligten Elmshornerin und einer Zeugin sei man aus Richtung Henstedt-Ulzburg kommend in Richtung Alveslohe gefahren. Plötzlich bog ein vorausfahrender blauer Pkw - BMW-Kombi ohne zu blinken nach links in die Straße Beckershof. Um einen Unfall zu verhindern, sei die Unfallbeteiligte leicht nach rechts ausgewichen und mit ihrem schwarzen BMW in den Straßengraben gefahren. Das Fahrzeug wurde hierbei leicht beschädigt, bleibe aber nach Bergung fahrbereit.

Der Fahrer oder die Fahrerin des vorausfahrenden BMW-Kombi sei einfach weitergefahren. Das Fahrzeug konnte bei Unfallaufnahme nicht näher beschrieben werden.

Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizeistation Henstedt-Ulzburg den Fahrer oder die Fahrerin des blauen BMW-Kombi oder mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04193-9913-0.

