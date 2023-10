Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt Verkehrssünder fest

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Mittwochabend (04.10.2023) einen 37-jährigen philippinischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Dubai/Vereinigte Arabische Emirate vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Bamberg im Juni 2022 einen Haftbefehl wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr gegen den Verurteilten erlassen hatte. Der am Niederrhein lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen jedoch durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.250 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden und seine Heimreise fortsetzen.

