POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhorn (ots) - Am 19. September kam es gegen 7.30 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Frau mit einem vermutlich weißen VW in einen Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Richterskamp zu verlassen. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg am Oomarsumer Weg in Richtung Freiherr-vom Stein Schule zu befahren. Die unbekannte ...

mehr