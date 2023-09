Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am 19. September kam es gegen 7.30 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Frau mit einem vermutlich weißen VW in einen Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Richterskamp zu verlassen. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg am Oomarsumer Weg in Richtung Freiherr-vom Stein Schule zu befahren. Die unbekannte Fahrzeugführerin hielt an, um den 15-Jährigen das Überqueren zu ermöglichen. Anschließend beabsichtigte die VW-Fahrerin, ihre Fahrt fortzusetzen. Aufgrund des anfahrenden Pkw erschrak sich der 15-Jährige und fuhr gegen die Mittelinsel des Fußgängerüberweges. Daraufhin ist er gestürzt und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin und der 15-Jährige sprachen kurz miteinander und setzten anschließend ihre Fahrt fort. Zeugen bzw. die Fahrerin mit zum Zopf gebundenen blonden Haaren und einem grauen Mantel werden geben, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

