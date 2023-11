Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Gymnasium in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 21.50 Uhr, wurde in das Schulgebäude eines Gymnasiums in der Missionshausstraße eingebrochen. Hier verschafften sich mehrere Täter gewaltsam Zugang zu dem Schulgebäude. Nachdem sie in dem Gebäude waren, brachen sie dort mehrere Zimmertüren auf und suchten dort nach Wertsachen. Im Anschluss flüchteten schnell sie aus dem Gebäude in Richtung Kirmesplatz. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings ist durch den Einbruch ein recht hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem o.g. Einbruch machen können.

