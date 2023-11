Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Zigarettenautomaten in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Werschweilerstraße in St. Wendel gewaltsam entfernt und entwendet. Der Automat war vor dem Unternehmer- und Technologiezentrum St. Wendel (UTZ) aufgestellt. Ein Mitarbeiter der Aufstellerfirma stellte den Diebstahl erst am vergangenen Freitag fest und informierte die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell