Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Festnahme eines Serien-Täters in Rheinland-Pfalz - Ermittlungserfolg für die Polizei in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum von Februar bis Juli 2023 verübte der 28jährige Tatverdächtige eine Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Tatorte erstreckten sich hierbei von Bexbach, über St. Ingbert und St. Wendel bis nach Nonnweiler. Bereits früh richtete sich der Tatverdacht gegen einen polizeibekannten Mann. Im Juli diesen Jahres entzog er sich in Freisen in einer riskanten Flucht einer Kontrolle durch Beamte der PI St. Wendel und war seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Die seinerzeit aufgenommenen Ermittlungen der eigens bei der PI St. Wendel eingerichteten Ermittlungsgruppe, erhärteten den Verdacht gegen den oben genannten Mann. In der Zwischenzeit hatte dieser sein Tätigkeitsfeld auf Betrügereien im Internet ausgeweitet. Auch diese konnten ihm nachgewiesen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Aufenthaltsort des Flüchtigen in Rheinland-Pfalz zu konkretisieren, sodass zu Beginn dieser Woche seine Festnahme durch Einsatzkräfte der Polizei des Saarlandes und aus Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit erfolgte. Hierbei wollte er zunächst noch von der Örtlichkeit flüchten, konnte letztlich aber widerstandslos festgenommen und zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell