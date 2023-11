Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Raub nach Diskothekenbesuch

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch dem 01.11.23 gegen 06:10 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße in St. Wendel zu einem Raub zum Nachteil einer 23-jährigen aus St. Wendel. Diese befand sich nach dem Besuch einer Diskothek zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wird. In der Folge entreißen die Beschuldigten der Geschädigten ihr Mobiltelefon und werfen dieses in ein nahegelegenes Gebüsch. Im Anschluss entreißen sie ihr die Handtasche, die diese über der Schulter trägt und flüchten in Richtung des Bahnhofs St. Wendel. Einer der Täter soll eine helle, beigefarbene Jacke getragen haben, der zweite Täter soll gänzlich schwarz gekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851-8980.

