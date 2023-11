Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Marpingen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Ortsausgang Marpingen in Richtung Urexweiler in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten die Beamten zwei beschädigte Leitpfosten und ein beschädigtes Verkehrsschild feststellen. Der Fahrer hatte vor Eintreffen der Polizeibeamten die Örtlichkeit unerlaubt verlassen. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte das verursachende Fahrzeug ermittelt und die Halteranschrift aufgesucht werden. Dort wurde der 20-jährige alkoholisierte Fahrer aus Marpingen angetroffen. Durch einen Arzt musste bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

