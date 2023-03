LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Montagmorgen den Zaun eines Grundstücks "Am Schwimmbad" in Schmalkalden. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und teilte dies den Beamten mit. Wer am Steuer des Fahrzeugs saß, muss noch ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

