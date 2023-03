LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - In der Nacht zu Dienstag (28.03.2023) kurz vor 03:00 Uhr versuchten drei Männer einen Zigarettenautomaten in Suhl zu knacken. Während ihrer Tat wurde ein Zeuge auf die Automatenknacker aufmerksam und informierte folgerichtig die Polizei. Gemeinsam flüchtete das Trio, jedoch konnte ein 21-Jähriger in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an. Die ...

