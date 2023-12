POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung

St. Goarshausen (ots) - Am vergangenen Montag den 27.11.2023 kam es an der Kreuzung B274 zur Langgasse in Holzhausen an der Haide zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde hierbei die Mauer des Pfarrheims der Evangelischen Kreuz-Jakobus-Gemeinde. Die Polizei St. Goarshausen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Verursacher eingeleitet und bittet ...

