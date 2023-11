LPI-NDH: Fahrrad aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots) - Am Nachmittag des 03.11.2023 ereignete sich in Mühlhausen, Kasseler Straße, Ecke Marcel-Verfaillie-Allee ein Unfall zwischen zwei Pkw, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Die 74-jährige Nutzerin eines Pkw Mercedes befuhr die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. Vom Obermühlenweg näherte sich ein weiterer Mercedes der Kreuzung, mit der Absicht diese in Richtung Marcel-Verfaillie-Allee zu ...

mehr