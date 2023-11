LPI-NDH: Unfall mit 2 Verletzten durch Missachtung des Rotlichts

Eichsfeld (ots) - Am Samstag dem 04.11.2023 gegen 04:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Gerbershäuser Straße in Hohengandern einen PKW Mercedes. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter Einfluß von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Beifahrer versuchte die Kontrolle zu stören und verweigerte die Angaben ...

