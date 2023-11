LPI-NDH: Verkehrskontrolle

Eichsfeld (ots) - Am Freitag dem 03.11.2023 gegen 17:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeinspektion Eichsfel in der Leinegasse in Heiligenstadt den fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges da an diesem kein Versicherungs-kennzeichen abgebracht war. Dabei wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluß stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

