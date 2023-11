LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, dem 03.11.2023 gegen 14:45 Uhr befuhr der Fahrer eine Mercedes Sprinter die Hauptstraße in der Ortslage Martinfeld. An der Einmündung zur Bernteröder Straße mißachtete er die Vorfahrt eines PKW Skoda und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500EUR. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

