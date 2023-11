LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Langensalza (ots) - Der Fahrer eines Busses, in dem sich Fahrgäste befanden, beabsichtigte am Freitag, kurz vor 11 Uhr, von der Friedrich-Hahn-Straße nach rechts in die Feldstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Bus, der zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste transportierte. Beide Busfahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

