LPI-NDH: Busse kollidiert

Bsd Frankenhausen (ots) - Auf eine eher ungewöhnliche Beute hatten es Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in Bad Frankenhausen abgesehen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten in der Straße An der Wipper drei Speiseabfalltonnen samt Inhalt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

