Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oberkirch (ots)

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Achern hoffen nach einer Unfallflucht am Samstag auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 10 Uhr fuhr ein 34-jähriger Dacia-Fahrer auf der Raiffeisenstraße in Richtung Lautenbach. Auf Höhe der Schießanlage kam ihm ein silberner Pkw entgegen, der immer weiter auf seinen Fahrstreifen geriet. Trotz des Ausweichens des Mittdreißigers kollidierte der Entgegenkommende mit der linken vorderen Seite seines Autos. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern unter der Rufnummer 07841 70660 in Verbindung zu setzen. /bab

